Госдума 15 июля рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера РФ на внеочередном пленарном заседании 15 июля. Также в ближайшие дни этот вопрос поднимут в профильном Комитете ГД по промышленности и торговле, а также во фракциях нижней палаты парламента.

"Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли — будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ГД.