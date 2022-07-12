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Опубликовано 12 июля 2022, 19:28

Госдума 15 июля рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера РФ на внеочередном пленарном заседании 15 июля. Также в ближайшие дни этот вопрос поднимут в профильном Комитете ГД по промышленности и торговле, а также во фракциях нижней палаты парламента.

"Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли — будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ГД.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин с 10 до 11 увеличил число вице-премьеров в Правительстве РФ. Теперь замом премьера также будет глава Минпромторга. Премьер-министр Михаил Мишустин уже внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должности зампреда правительства.

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ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Александра Вишнякова
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