Почти 190 жителей Новой Каховки обратились за медпомощью после удара ВСУ
Около 190 жителей Новой Каховки в Херсонской области обратились к врачам после удара ВСУ по городу. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Владимир Леонтьев.
"Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь. С утра это было 30, и мы не считаем мелкие порезы, когда на месте оказывали помощь, и люди ехали к родственникам", — уточнил он.
Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Был также разрушен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей. По последним данным, 7 человек скончались.
ТАСС / Сергей Бобылев