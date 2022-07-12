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Опубликовано 12 июля 2022, 15:16

Почти 190 жителей Новой Каховки обратились за медпомощью после удара ВСУ

Около 190 жителей Новой Каховки в Херсонской области обратились к врачам после удара ВСУ по городу. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Владимир Леонтьев.

"Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь. С утра это было 30, и мы не считаем мелкие порезы, когда на месте оказывали помощь, и люди ехали к родственникам", уточнил он.

При ударе ВСУ по Новой Каховке пострадал младенец
При ударе ВСУ по Новой Каховке пострадал младенец

Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Был также разрушен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей. По последним данным, 7 человек скончались.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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