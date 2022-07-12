Почти 190 жителей Новой Каховки обратились за медпомощью после удара ВСУ

Около 190 жителей Новой Каховки в Херсонской области обратились к врачам после удара ВСУ по городу. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Владимир Леонтьев.

"Сегодня 187 человек обратились уже как пострадавшие. На настоящий момент 90 человек получили медицинскую помощь. С утра это было 30, и мы не считаем мелкие порезы, когда на месте оказывали помощь, и люди ехали к родственникам", — уточнил он.