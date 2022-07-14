Байден будет просить премьера Израиля нарастить военную помощь Украине

Президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе встречи в Иерусалиме собирается попросить премьера Израиля Яира Лапида увеличить военную помощь Украине. Об этом пишет Axios, ссылаясь на американских чиновников.

"Байден попросит исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Яира Лапида во время их встречи в Иерусалиме в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине", — говорится в публикации.

Пока Израиль не поставлял Незалежной современное оружие. Киев несколько раз просил Иерусалим ещё до начала российской спецоперации системы противодействия беспилотникам, но получал отказ. В статье отметили, что накануне визита Байдена глава Минобороны Израиля Бенни Ганц одобрил поставку дополнительного оборудования экстренным и гражданским организациям Украины. Так, Иерусалим поставит 1500 касок и столько же защитных жилетов, сотни костюмов для разминирования, 1000 противогазов и другое снаряжение.

"Мы довольны новой помощью, о которой Израиль объявил в последние дни, но у Украины есть особые потребности, о которых мы собираемся поговорить с израильтянами", — сказал высокопоставленный представитель США, имя которого не называется.