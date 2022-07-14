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Опубликовано 14 июля 2022, 07:35

Байден будет просить премьера Израиля нарастить военную помощь Украине

Axios: Байден намерен попросить премьера Израиля увеличить военную помощь Украине

Президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе встречи в Иерусалиме собирается попросить премьера Израиля Яира Лапида увеличить военную помощь Украине. Об этом пишет Axios, ссылаясь на американских чиновников.

"Байден попросит исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Яира Лапида во время их встречи в Иерусалиме в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине", — говорится в публикации.

Пока Израиль не поставлял Незалежной современное оружие. Киев несколько раз просил Иерусалим ещё до начала российской спецоперации системы противодействия беспилотникам, но получал отказ. В статье отметили, что накануне визита Байдена глава Минобороны Израиля Бенни Ганц одобрил поставку дополнительного оборудования экстренным и гражданским организациям Украины. Так, Иерусалим поставит 1500 касок и столько же защитных жилетов, сотни костюмов для разминирования, 1000 противогазов и другое снаряжение.

"Мы довольны новой помощью, о которой Израиль объявил в последние дни, но у Украины есть особые потребности, о которых мы собираемся поговорить с израильтянами", — сказал высокопоставленный представитель США, имя которого не называется.

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Ранее в США допустили прекращение поставок оружия на Украину. Дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки, несмотря на "безграничные" арсеналы Соединённых Штатов и НАТО, заявил в свою очередь полковник Марк Канчан.

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Евгения Колесникова
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