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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 07:25
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Бойцы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777

Бойцы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777

Бойцы ЛНР захватили американскую M777. Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР

Бойцы ЛНР захватили американскую M777. Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР

Военнослужащие Луганской Народной Республики впервые добыли в качестве трофея американскую гаубицу M777. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Бойцы ЛНР захватили американскую M777. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

"Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", — говорится в сообщении.

На видео диктор подчёркивает, что в том числе из этих орудий американского производства украинские военные вели огонь по объектам гражданской инфраструктуры городов Луганской Народной Республики.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для HIMARS, гаубиц М777 и пушек "Пион". Удар по объекту в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр".

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Григорий Воронцов
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