Бойцы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777
Бойцы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777
Бойцы ЛНР захватили американскую M777. Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР
Военнослужащие Луганской Народной Республики впервые добыли в качестве трофея американскую гаубицу M777. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.
Бойцы ЛНР захватили американскую M777. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР
"Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", — говорится в сообщении.
На видео диктор подчёркивает, что в том числе из этих орудий американского производства украинские военные вели огонь по объектам гражданской инфраструктуры городов Луганской Народной Республики.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для HIMARS, гаубиц М777 и пушек "Пион". Удар по объекту в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр".