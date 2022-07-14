Бойцы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777

Военнослужащие Луганской Народной Республики впервые добыли в качестве трофея американскую гаубицу M777. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Бойцы ЛНР захватили американскую M777. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

"Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", — говорится в сообщении.

На видео диктор подчёркивает, что в том числе из этих орудий американского производства украинские военные вели огонь по объектам гражданской инфраструктуры городов Луганской Народной Республики.