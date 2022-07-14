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Опубликовано 14 июля 2022, 10:21

ВКС России сбили в воздухе два украинских Су-24 и один МиГ-29

ВСК РФ сбили в воздухе два украинских самолёта Су-24 и МиГ-29, а средства ПВО уничтожили 12 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолёта Воздушных сил Украины: Су-24 в районе населённого пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкого Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Брифинг официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Видео © МО РФ

12 украинских беспилотников ПВО сбила в районах Балаклеи, Изюма, Лозовой, Щуровки в Харьковской области, Снегирёвки, Новой Каховки в Херсонской области, Белогоровки, Кармазиновки, Славяносербска, Михайловки в ЛНР и Дерилова в ДНР.

Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки в тысячу человек личного состава
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А ранее российская авиация уничтожила склад ВСУ, в котором хранилось несколько сотен тонн иностранных ПТРК и ракет к ним. Удар был нанесён высокоточным оружием.

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Александра Вишнякова
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