ВКС России сбили в воздухе два украинских Су-24 и один МиГ-29

ВСК РФ сбили в воздухе два украинских самолёта Су-24 и МиГ-29, а средства ПВО уничтожили 12 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолёта Воздушных сил Украины: Су-24 в районе населённого пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкого Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Брифинг официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Видео © МО РФ

12 украинских беспилотников ПВО сбила в районах Балаклеи, Изюма, Лозовой, Щуровки в Харьковской области, Снегирёвки, Новой Каховки в Херсонской области, Белогоровки, Кармазиновки, Славяносербска, Михайловки в ЛНР и Дерилова в ДНР.