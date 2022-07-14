Пушилин рассказал об обстановке в окружённом Северске
Пушилин рассказал об обстановке в окружённом Северске
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Северск практически полностью перешёл под оперативный контроль союзных сил. По его словам, все подступы к населённому пункту простреливаются.
"Видимые улучшения позиций на фронте — на северо-востоке республики. Это, конечно, то, что Северск перешёл практически под оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, это не котёл, но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", — сказал он в эфире Первого канала.
Также, по словам Пушилина, 13 июля был освобождён и зачищен известный в Донбассе курорт Голубые озёра, силы ДНР продвигаются в районе Святогорска. А вот ситуация вокруг Святогорской лавры пока остаётся тяжёлой.
"Противник ещё выходит на высоты в определённые моменты и обстреливает территорию лавры, не допуская перемещения, в особенности мужчин, в любое время суток по территории лавры... Гуманитарную ситуацию доступными способами стараемся закрывать в рамках лавры, потому что там находится больше 500 человек", — добавил глава ДНР.
Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на Донецкое направление. В понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск. 13 июля военные РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара и в Северск.
ТАСС / Егор Алеев