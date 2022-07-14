Пушилин рассказал об обстановке в окружённом Северске

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Северск практически полностью перешёл под оперативный контроль союзных сил. По его словам, все подступы к населённому пункту простреливаются.

"Видимые улучшения позиций на фронте — на северо-востоке республики. Это, конечно, то, что Северск перешёл практически под оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, это не котёл, но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", — сказал он в эфире Первого канала.

Также, по словам Пушилина, 13 июля был освобождён и зачищен известный в Донбассе курорт Голубые озёра, силы ДНР продвигаются в районе Святогорска. А вот ситуация вокруг Святогорской лавры пока остаётся тяжёлой.