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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 10:17
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Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки в тысячу человек личного состава

Общие потери украинской стороны за сутки составили до одной тысячи личного состава и более ста единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли высокоточные удары в районе населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск (ДНР), поразив пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады украинской теробороны.

"В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", — отчитался Конашенков.

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ВС РФ уничтожили под Харьковом диверсионную группу ВСУ, переброшенную из Киева

Напомним, что накануне Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили более 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка" на территории судостроительного завода в Николаеве.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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