Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки в тысячу человек личного состава

Общие потери украинской стороны за сутки составили до одной тысячи личного состава и более ста единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли высокоточные удары в районе населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск (ДНР), поразив пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады украинской теробороны.

"В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", — отчитался Конашенков.