ВС РФ уничтожили под Харьковом диверсионную группу ВСУ, переброшенную из Киева

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в населённом пункте Дементиевка Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны", — сказал он.

Как уточнил генерал-лейтенант, пять боевиков были уничтожены на месте, а десять украинских военных захвачены в плен.