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Опубликовано 13 июля 2022, 09:17

ВС РФ уничтожили под Харьковом диверсионную группу ВСУ, переброшенную из Киева

Минобороны РФ: ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Харьковской области

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в населённом пункте Дементиевка Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны", — сказал он.

Как уточнил генерал-лейтенант, пять боевиков были уничтожены на месте, а десять украинских военных захвачены в плен.

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Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ уничтожили более 350 военных Украины и 20 единиц техники на заводе в Николаеве. Кроме того, в восточной части города уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

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Getty Images / Chris McGrath

Никита Осипов
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