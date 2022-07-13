ВС РФ уничтожили под Харьковом диверсионную группу ВСУ, переброшенную из Киева
Минобороны РФ: ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Харьковской области
Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в населённом пункте Дементиевка Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны", — сказал он.
Как уточнил генерал-лейтенант, пять боевиков были уничтожены на месте, а десять украинских военных захвачены в плен.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ уничтожили более 350 военных Украины и 20 единиц техники на заводе в Николаеве. Кроме того, в восточной части города уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.
Getty Images / Chris McGrath