Войска РФ уничтожили более 350 военных Украины и 20 единиц техники на заводе в Николаеве
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 350 бойцов ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве
Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили более 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка" на территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники", — добавил он.
Кроме того, в районе Дементиевки Харьковской области ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, которая была переброшена из Киева. Уточняется, что пять силовиков были уничтожены на месте, а ещё десять — захвачены в плен.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ в Северодонецке использовали мины с мусором, вызывающим гниение и гангрену. Они активно применялись украинскими войсками, несмотря на объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, детские площадки. Это значит, что жертвами самодельного взрывного устройства мог бы стать кто угодно.
ТАСС / Владимир Гердо