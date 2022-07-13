Войска РФ уничтожили более 350 военных Украины и 20 единиц техники на заводе в Николаеве

Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили более 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка" на территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники", — добавил он.

Кроме того, в районе Дементиевки Харьковской области ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, которая была переброшена из Киева. Уточняется, что пять силовиков были уничтожены на месте, а ещё десять — захвачены в плен.