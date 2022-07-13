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Опубликовано 13 июля 2022, 08:01

В ЛНР заверили, что с безопасностью Луганска всё в порядке

В НМ ЛНР сообщили, что с безопасностью Луганска после ночного обстрела ВСУ всё в порядке

После ночной атаки со стороны ВСУ с безопасностью Луганска в настоящий момент всё в порядке, небо над городом закрыто. Об этом сообщил журналистам офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В данный момент у нас с безопасностью всё в порядке: небо закрыто, ведётся плановая боевая работа", — сказал он.

По словам Марочко, ВСУ одновременно нанесли удар по гражданским объектам в Луганске и по расположению сил противовоздушной обороны. Почти все ракеты были сбиты, только некоторые долетели до ПВО. Офицер подчеркнул, что ВСУ не добились своей цели, ведь гражданская инфраструктура в Луганске строилась с расчётом на возможность выдержать ядерный удар.

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Напомним, ВСУ обстреляли Луганск девятью ракетами американской РСЗО HIMARS. Взрывы раздались в районе села Александровка и посёлка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который больше часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов.

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Евгения Колесникова
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