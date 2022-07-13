Российские истребители сбили три украинских самолёта и девять беспилотников

Российские истребители в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки сбили в ДНР два украинских самолёта — Су-25 и Су-24, а также один МиГ-29 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолёта Воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 — в районах населённых пунктов Новоукраинка и Барвенково (ДНР), а также один — МиГ-29 — в районе Баштанки Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам генерал-лейтенанта, ещё один украинский Су-25 был сбит средствами ПВО в районе населённого пункта Широкое в Николаевской области. Кроме того, представитель Минобороны сообщил об уничтожении девяти украинских беспилотников в Харьковской, Николаевской областях и в ДНР.