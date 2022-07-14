ВС РФ уничтожили взвод гаубиц М777 в Харьковской области

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили украинский взвод с гаубицами М777, которые США поставляют Киеву в рамках "военной помощи", в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен и взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ на территории ДНР.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки (ДНР)", — сказал он в ходе брифинга.