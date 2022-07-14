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Опубликовано 14 июля 2022, 10:35

ВС РФ уничтожили взвод гаубиц М777 в Харьковской области

Минобороны РФ: Уничтожен взвод гаубиц М777 в Харьковской области

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили украинский взвод с гаубицами М777, которые США поставляют Киеву в рамках "военной помощи", в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен и взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ на территории ДНР.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки (ДНР)", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Конашенков сообщил, что общие потери украинской стороны за прошедшие сутки составили до одной тысячи личного состава. Также, по его словам, было уничтожено более ста единиц вооружения и военной техники.

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ТАСС / Александр Гармаев

Наталья Исакова
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