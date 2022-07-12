Законопроект об исламском банкинге может быть рассмотрен Госдумой уже 15 июля

Законопроект о регулировании исламского банкинга в России могут вынести на рассмотрение на внеочередном заседании Госдумы. Об этом сообщил председатель думского Комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что ранее в Комитете ГД по финансовому рынку состоялось обсуждение данного законопроекта. В частности, АБР участвовала в обсуждении подходов к возможному регулированию исламского банкинга и идей, которые могут быть положены в основу документа.

Напомним, что исламский банкинг представляет собой ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются другие инструменты: рассрочка, лизинг, долевое финансирование и т.д.