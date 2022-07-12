Законопроект об исламском банкинге может быть рассмотрен Госдумой уже 15 июля
Законопроект о регулировании исламского банкинга в России могут вынести на рассмотрение на внеочередном заседании Госдумы. Об этом сообщил председатель думского Комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков.
Он пояснил, что ранее в Комитете ГД по финансовому рынку состоялось обсуждение данного законопроекта. В частности, АБР участвовала в обсуждении подходов к возможному регулированию исламского банкинга и идей, которые могут быть положены в основу документа.
Напомним, что исламский банкинг представляет собой ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются другие инструменты: рассрочка, лизинг, долевое финансирование и т.д.
Как сообщал Лайф, ранее совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля. Такое решение было принято, чтобы успеть рассмотреть правительственные законопроекты, "которые нужно срочно принимать".
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