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Опубликовано 12 июля 2022, 16:47

Законопроект об исламском банкинге может быть рассмотрен Госдумой уже 15 июля

Законопроект о регулировании исламского банкинга в России могут вынести на рассмотрение на внеочередном заседании Госдумы. Об этом сообщил председатель думского Комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что ранее в Комитете ГД по финансовому рынку состоялось обсуждение данного законопроекта. В частности, АБР участвовала в обсуждении подходов к возможному регулированию исламского банкинга и идей, которые могут быть положены в основу документа.

Госдума на внеочередном заседании планирует рассмотреть более 60 вопросов
Госдума на внеочередном заседании планирует рассмотреть более 60 вопросов

Напомним, что исламский банкинг представляет собой ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются другие инструменты: рассрочка, лизинг, долевое финансирование и т.д.

Как сообщал Лайф, ранее совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля. Такое решение было принято, чтобы успеть рассмотреть правительственные законопроекты, "которые нужно срочно принимать".

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Наталья Исакова
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