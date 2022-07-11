Внеочередное заседание Госдумы назначено на 15 июля

Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля, об этом сообщил замглавы думской фракции ЛДПР, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Решение провести пленарное заседание в пятницу в 12:00 мск, в 10:00 мск — Совет Думы", — сказал Нилов в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, такое решение принято, чтобы успеть рассмотреть правительственные законопроекты, "которые нужно срочно принимать". Комитеты в течение недели будут готовить свои предложения по включению документов в повестку.