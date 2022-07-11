В Госдуме объяснили мечты Леха Валенсы о "расчленении" России животным страхом

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленить" РФ и сократить её население до 50 млн.

"Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией. Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", — отметил Морозов в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий обратил внимание, что для Валенсы гораздо важнее подумать о сохранении целостность своего государства. Для этого Морозов предлагает экс-президенту вспомнить историю, "умерить спесь и не дразнить Россию".