Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 11:41

В Госдуме объяснили мечты Леха Валенсы о "расчленении" России животным страхом

Депутат ГД Морозов объяснил слова Леха Валенсы о "расчленении" России животным страхом

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленить" РФ и сократить её население до 50 млн.

"Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией. Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", — отметил Морозов в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий обратил внимание, что для Валенсы гораздо важнее подумать о сохранении целостность своего государства. Для этого Морозов предлагает экс-президенту вспомнить историю, "умерить спесь и не дразнить Россию".

Ранее Лайф сообщал, что бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса призвал Запад форсировать в РФ "смену политического строя", подняв восстание 60 народов. По его мнению, для достижения безопасности в мире страну надо "расчленить" и "вернуть её к населению менее 50 миллионов".

"Ни мудрости, ни мозгов": Сенатор Джабаров ответил на слова Валенсы о России
"Ни мудрости, ни мозгов": Сенатор Джабаров ответил на слова Валенсы о России
BannerImage

Wikipedia

Ольга Пасынкова
  • Новости
  • Польша
  • Лех Валенса
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar