В Госдуме объяснили мечты Леха Валенсы о "расчленении" России животным страхом
Депутат ГД Морозов объяснил слова Леха Валенсы о "расчленении" России животным страхом
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленить" РФ и сократить её население до 50 млн.
"Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией. Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", — отметил Морозов в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий обратил внимание, что для Валенсы гораздо важнее подумать о сохранении целостность своего государства. Для этого Морозов предлагает экс-президенту вспомнить историю, "умерить спесь и не дразнить Россию".
Ранее Лайф сообщал, что бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса призвал Запад форсировать в РФ "смену политического строя", подняв восстание 60 народов. По его мнению, для достижения безопасности в мире страну надо "расчленить" и "вернуть её к населению менее 50 миллионов".