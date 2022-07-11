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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 12:20

Госдума на внеочередном заседании планирует рассмотреть более 60 вопросов

Госдума на внеочередном заседании 15 июля планирует рассмотреть более 60 вопросов. Об этом рассказал глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование. Поэтому на совете обсуждалась повестка на 15-е число, планируется рассмотреть 60 с небольшим вопросов", приводятся слова Васильева в телеграм-канале фракции.

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Напомним, совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля. Такое решение было принято, чтобы успеть рассмотреть правительственные законопроекты, "которые нужно срочно принимать".

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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