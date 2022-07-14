Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска
НМ ЛНР: Часть подразделений ВСУ самовольно оставляет позиции возле Соледара и Северска
Часть подразделений Вооружённых сил Украины самовольно покидает позиции около Соледара и Северска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими", — сказал он.
По словам Марочко, в данном районе подразделения Вооружённых сил Украины недоукомплектованы. К тому же до 60% личного состава некоторых из них отсутствует.
Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на донецкое направление. В понедельник, 11 июля, стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск. 13 июля военные РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара и в Северск.
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