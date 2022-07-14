Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска

Часть подразделений Вооружённых сил Украины самовольно покидает позиции около Соледара и Северска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими", — сказал он.