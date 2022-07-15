За дискредитацию российских властей начнут выдворять из Херсонской области

В Херсонской области начнут наказывать тех, кто распространяет ложную информацию, дискредитирующую российские органы власти. Соответствующий указ подписал глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Будут привлекать к ответственности за дискредитацию органов власти РФ, распространение ложной информации об их действиях, пропаганду терроризма и подобные действия. Лиц, нарушающих требования указа, будут принудительно выдворять за пределы Херсонской области", — указано в телеграм-канале администрации.