За дискредитацию российских властей начнут выдворять из Херсонской области
В Херсонской области начнут наказывать тех, кто распространяет ложную информацию, дискредитирующую российские органы власти. Соответствующий указ подписал глава администрации региона Владимир Сальдо.
"Будут привлекать к ответственности за дискредитацию органов власти РФ, распространение ложной информации об их действиях, пропаганду терроризма и подобные действия. Лиц, нарушающих требования указа, будут принудительно выдворять за пределы Херсонской области", — указано в телеграм-канале администрации.
Документ запрещает любые проявления экстремистской деятельности. В том числе нельзя мешать работе администраций, избирательных комиссий, волонтёров и органов соцобеспечения в регионе.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского, автора романа "Метро-2033", по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.
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