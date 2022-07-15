Глава МИД ДНР назвала точную причину смерти пленного британского наёмника Пола Ури
Наёмник из Великобритании Пол Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался от острой коронарной недостаточности. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком лёгких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию", — пояснила она.
Ранее сообщалось, что умер британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике. У него диагностировали ряд хронических заболеваний и психологическую подавленность из-за того, что представители и ведомства Великобритании не интересуются его судьбой.
ТАСС / Максим Григорьев