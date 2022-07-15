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Опубликовано 15 июля 2022, 15:18

Глава МИД ДНР назвала точную причину смерти пленного британского наёмника Пола Ури

Наёмник из Великобритании Пол Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался от острой коронарной недостаточности. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком лёгких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию", — пояснила она.

МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наёмника Пола Ури в ДНР
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наёмника Пола Ури в ДНР

Ранее сообщалось, что умер британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике. У него диагностировали ряд хронических заболеваний и психологическую подавленность из-за того, что представители и ведомства Великобритании не интересуются его судьбой.

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ТАСС / Максим Григорьев

Татьяна Миссуми
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