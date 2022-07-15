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Опубликовано 15 июля 2022, 14:51

МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наёмника Пола Ури в ДНР

МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина в связи со смертью британского наёмника Пола Ури, попавшего в плен в ДНР.

"Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития вызвало российского посла Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на территории, не контролируемой правительством части Украины", — говорится в заявлении Форин-офиса.

Там ожидают, что Келин прояснит, в каком статусе находился Ури.

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Напомним, британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических заболеваний и стресса. По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, уже во время первого медосмотра у Пола Ури нашли ряд хронических заболеваний, в том числе диабет, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой систем, почек. Также британец был в подавленном состоянии "из-за безразличия к его судьбе на родине".

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Александра Вишнякова
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