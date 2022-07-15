Село Дроновка в Курской области попало под миномётный обстрел ВСУ
Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области в очередной раз попало под миномётный обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Предварительно насчитали больше 25 прилётов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанёс повреждения жилым домам: во многих разбиты стёкла, в некоторых пострадала кровля, нанесён другой ущерб", — проинформировал он.
В селе зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, местного Дома культуры, сельсовета, магазина. Кроме того, из-за повреждений линии электропередачи в Дроновке сейчас нет света. Власти региона обещают в ближайшее время оценить нанесённый урон частным домовладениям и помочь с восстановлением.
Отметим, что приграничная Курская область регулярно оказывается под обстрелом со стороны Украины. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности, на днях его продлили ещё на две недели. 5 июля более 20 миномётных снарядов было выпущено ВСУ по территории Глушковского района, повреждено девять домов и церковь. А на следующий день два квадрокоптера, прилетевшие с Украины, пытались атаковать пограничные пункты в Курской области.
Telegram-канал губернатора Старовойта