Село Дроновка в Курской области попало под миномётный обстрел ВСУ

Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области в очередной раз попало под миномётный обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Фото © Telegram-канал губернатора Старовойта

Фото © Telegram-канал губернатора Старовойта

"Предварительно насчитали больше 25 прилётов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанёс повреждения жилым домам: во многих разбиты стёкла, в некоторых пострадала кровля, нанесён другой ущерб", — проинформировал он.