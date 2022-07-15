ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 14:51

Село Дроновка в Курской области попало под миномётный обстрел ВСУ

Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области в очередной раз попало под миномётный обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Фото © Telegram-канал губернатора Старовойта

Фото © Telegram-канал губернатора Старовойта

Фото © Telegram-канал губернатора Старовойта

Фото © Telegram-канал губернатора Старовойта

"Предварительно насчитали больше 25 прилётов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанёс повреждения жилым домам: во многих разбиты стёкла, в некоторых пострадала кровля, нанесён другой ущерб", проинформировал он.

В селе зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, местного Дома культуры, сельсовета, магазина. Кроме того, из-за повреждений линии электропередачи в Дроновке сейчас нет света. Власти региона обещают в ближайшее время оценить нанесённый урон частным домовладениям и помочь с восстановлением.

В Курской области будет создан батальон "Сейм" для поддержки участников "Операции Z"
В Курской области будет создан батальон "Сейм" для поддержки участников "Операции Z"

Отметим, что приграничная Курская область регулярно оказывается под обстрелом со стороны Украины. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности, на днях его продлили ещё на две недели. 5 июля более 20 миномётных снарядов было выпущено ВСУ по территории Глушковского района, повреждено девять домов и церковь. А на следующий день два квадрокоптера, прилетевшие с Украины, пытались атаковать пограничные пункты в Курской области.

BannerImage

Telegram-канал губернатора Старовойта

Алексей Берковиц
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar