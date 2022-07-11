В Курской области будет создан батальон "Сейм" для поддержки участников "Операции Z"

В Курской области начали формировать батальон материально-технического обеспечения "Сейм", пишет пресс-служба администрации региона. Подразделение будет поддерживать военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Бойцы "Сейма" будут подвозить топливо, продовольствие, боеприпасы и всё то, в чём нуждаются военнослужащие на передовой. В батальон сейчас набирают офицерский состав, прапорщиков, сержантов и солдат.

"При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет", — указано в сообщении в телеграм-канале.