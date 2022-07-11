В Курской области будет создан батальон "Сейм" для поддержки участников "Операции Z"
В Курской области начали формировать батальон материально-технического обеспечения "Сейм", пишет пресс-служба администрации региона. Подразделение будет поддерживать военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.
Бойцы "Сейма" будут подвозить топливо, продовольствие, боеприпасы и всё то, в чём нуждаются военнослужащие на передовой. В батальон сейчас набирают офицерский состав, прапорщиков, сержантов и солдат.
"При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет", — указано в сообщении в телеграм-канале.
Более подробную информацию местные жители могут узнать в военкоматах по месту жительства или в пункте отбора на военную службу по контракту по Курской области по адресу город Курск, улица Союзная, 35.
Ранее из Приморья на Украину для участия в специальной военной операции отправится добровольческий отряд "Тигр", который формируется на базе 155-й бригады морской пехоты.
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