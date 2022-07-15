Пленный британский наёмник умер в ДНР из-за болезней и стресса
Омбудсмен ДНР: Пленный британский наёмник Пол Ури умер из-за болезней и стресса
Пол Ури. Фото © Perspectivemag.co.uk
Британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических заболеваний и стресса. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в телеграм-канале.
По её словам, наёмник был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР. Официальные представители и профильные ведомства Британии были уведомлены об этом, однако никакой реакции от них не последовало, продолжила она.
"Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине", — указала она.
Как объяснила омбудсмен, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.
Ранее Лайф сообщал, что войска РФ взяли в плен американского наёмника, воевавшего на стороне Киева. Утром 7 июля Суеди Мурекези позвонил своему брату Селе и сказал, что находится в Донецке. Во время разговора наёмник рассказал, что с ним обращаются нормально.