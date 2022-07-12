США хотят договориться с РФ об освобождении задержанных под Харьковом наёмников
WP: США работают над освобождением своих граждан, задержанных под Харьковом
Американский наёмник Александр Дрюке. Обложка © Telegram / Репортёр Руденко V
США прорабатывают вопрос переговоров с Россией по поводу задержанных в июне под Харьковом американцев Александра Дрюке и Энди Уинха. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на родственников одного из американцев, власти хотят добиться включения их в список кандидатов на освобождение.
Бывший американский военнослужащий Александр Дрюке, сообщает издание, контактирует как со своей семьёй, так и с Госдепартаментом США. Так, в очередном телефонном разговоре он рассказал, что надеется на хлопоты властей по его освобождению. Тётя задержанного, Дайэна Шоу, сообщила газете, что в список лиц, о судьбе которых можно переговорить с Россией, могут включить как её родственника Дрюке, так и второго наёмника, Уинха. Речь идёт в том числе об их возможном освобождении. Осложняется всё тем, что граждане Америки находятся на территории ДНР, которая в Вашингтоне является непризнанной. Соответственно, на территории республики нет дипломатического присутствия этой страны. Тем временем в Госдепартаменте заявили, что "контактируют с украинскими и российскими властями".
"Мы стремимся узнать как можно больше и находимся в контакте с семьями", — сообщили в ведомстве.
Как писал Лайф ранее, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США просили признать комбатантами задержанных на Украине американцев.
Напомним, ранее британская газета The Telegraph писала, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно ещё об одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию.