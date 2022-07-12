США хотят договориться с РФ об освобождении задержанных под Харьковом наёмников

США прорабатывают вопрос переговоров с Россией по поводу задержанных в июне под Харьковом американцев Александра Дрюке и Энди Уинха. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на родственников одного из американцев, власти хотят добиться включения их в список кандидатов на освобождение.

Бывший американский военнослужащий Александр Дрюке, сообщает издание, контактирует как со своей семьёй, так и с Госдепартаментом США. Так, в очередном телефонном разговоре он рассказал, что надеется на хлопоты властей по его освобождению. Тётя задержанного, Дайэна Шоу, сообщила газете, что в список лиц, о судьбе которых можно переговорить с Россией, могут включить как её родственника Дрюке, так и второго наёмника, Уинха. Речь идёт в том числе об их возможном освобождении. Осложняется всё тем, что граждане Америки находятся на территории ДНР, которая в Вашингтоне является непризнанной. Соответственно, на территории республики нет дипломатического присутствия этой страны. Тем временем в Госдепартаменте заявили, что "контактируют с украинскими и российскими властями".