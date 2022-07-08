Рябков: США просили признать комбатантами задержанных на Украине американцев
США просили признать комбатантами американских граждан, воевавших на стороне Киева и задержанных на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций", — сказал дипломат.
Комбатант — лицо, принимающее участие в боевых действиях в составе ВС одной из сторон конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус.
Напомним, ранее британская газета The Telegraph писала, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно ещё об одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию.
Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images