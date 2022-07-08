Рябков: США просили признать комбатантами задержанных на Украине американцев

США просили признать комбатантами американских граждан, воевавших на стороне Киева и задержанных на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций", — сказал дипломат.