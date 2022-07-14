Войска РФ взяли в плен американского наёмника, воевавшего на стороне Киева
The Guardian: Войска РФ взяли в плен воевавшего на стороне Киева наёмника из США
Задержанный американский наёмник Суеди Мурекези. Обложка © The Guardian
Американский наёмник, воевавший на стороне украинской армии, попал в плен к российским войскам. Как сообщает агентство The Guardian, 35-летний гражданин США Суеди Мурекези был арестован в июне.
Утром 7 июля Суеди Мурекези позвонил своему брату Селе и сказал, что находится в заключении в Донецке. Во время разговора наёмник признался, что с ним обращаются нормально. По словам брата, будущий сторонник киевского режима стал часто ездить на Украину по делам в 2017 году, а в 2020-м поселился там окончательно, выбрав для места жительства город Херсон.
Сейчас Мурекези обвиняют в участии в антироссийских протестах. В Госдепартаменте США заявили, что знают о его задержании, но больше никакой информации не дали, сославшись на "конфиденциальность".
Ранее Лайф сообщал, что 12 июля в ДНР отменили мораторий на смертную казнь. Все наёмники, приговорённые к высшей мере наказания, подали апелляцию. Если суд признает приговор соответствующим содеянному, их казнят через расстрел.