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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 12:32

Попавшим в плен в Донбассе белорусским наёмникам грозит смертная казнь

Белорусским наёмникам, попавшим в плен в ЛНР, может грозить пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселёв.

"В случае если установится в ходе следствия, что захваченные наёмники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь",цитирует его РИА "Новости".

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Напомним, ранее стало известно, что военные ЛНР захватили в плен диверсантов из состава белорусского отряда, воюющего на стороне Киева. По данным Виталия Киселёва, группа из шести-семи наёмников должна была совершить теракт в Лисичанске, но была обезврежена. Сейчас они дают показания правоохранительным органам ЛНР. Предварительно, эти националисты также причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.

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fondsk.ru

Александра Вишнякова
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