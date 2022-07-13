Попавшим в плен в Донбассе белорусским наёмникам грозит смертная казнь

Белорусским наёмникам, попавшим в плен в ЛНР, может грозить пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселёв.

"В случае если установится в ходе следствия, что захваченные наёмники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь", — цитирует его РИА "Новости".