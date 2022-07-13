Попавшим в плен в Донбассе белорусским наёмникам грозит смертная казнь
Белорусским наёмникам, попавшим в плен в ЛНР, может грозить пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселёв.
"В случае если установится в ходе следствия, что захваченные наёмники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь", — цитирует его РИА "Новости".
Напомним, ранее стало известно, что военные ЛНР захватили в плен диверсантов из состава белорусского отряда, воюющего на стороне Киева. По данным Виталия Киселёва, группа из шести-семи наёмников должна была совершить теракт в Лисичанске, но была обезврежена. Сейчас они дают показания правоохранительным органам ЛНР. Предварительно, эти националисты также причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.