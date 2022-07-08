Как на Украине против России воюет белорусский батальон нацистов "Волат"
На Украине уничтожен нацист Иван Марчук, который называл себя командиром батальона "Волат". Что это за подразделение?
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Andriy Dubchak © Telegram / belwarriors
Нацист вместе с группой бойцов был ликвидирован при отступлении от Лисичанска. Сообщается, что часть националистов пропали без вести, а часть — попали в плен. Согласно законодательству ЛНР, за наёмничество боевикам из Белоруссии грозит смертная казнь.
До украинских событий Марчук служил по контракту во Французском легионе. В АТО — с 2015 года.
— Это было благородным делом по защите братьев от противоправной агрессии, — рассказывал нацист в интервью.
Марчук взял себе позывной Брест в честь своего родного города. Правда, в самой Белоруссии против него возбуждено уголовное дело за участие в вооружённом конфликте на территории зарубежного государства.
На службе Украине
Батальон "Волат" создал некий Павел Волат, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе ещё с 2016-го. Летом прошлого года нацист получил осколочные ранения в голову и область сердца. Какое-то время находился в искусственной коме. После выздоровления вновь пошёл на фронт, где был уничтожен в мае этого года.
Павел Волат. Фото © Teleram / belwarriors
Помимо Марчука и Волата точно известно о ликвидации на Украине 34-летнего уроженца Могилёва Константина Дюбайло (позывной Феникс), Алексея Скобля (Тур), Дмитрия Апанасовича (Террор), Ильи Хренова (Литвин), Дмитрия Рубашевского (Ганс).
Волат по-белорусски значит великан, однако, судя по соцсетям батальона, в нём воюет от силы взвод в пару десятков человек. МВД Белоруссии ранее сообщало, что ему известно о 50 участниках белорусских добровольческих сил, действующих на Украине. На сегодняшний день к "литвинам" и "змагарам" (так называют себя белорусские нацисты) присоединилось ещё около 25 человек.
Нацбатальон им. Кастуся Калиновского был создан в феврале 2022-го белорусами, которые с 2014 года воюют в Донбассе. После протестов в Беларуси летом 2020-го к нацистам присоединились участники некоторых оппозиционных и фанатских организаций. Батальон входит в ВСУ. В мае после смерти Павла Волата командование его батальоном принял Марчук. Затем "Волат" объединили с батальоном имени Кастуся Калиновского в одноимённый полк.
Калиновский — один из руководителей польского восстания 1863 года на территории современных Белоруссии и Литвы. Белорусский нацизм имеет корни в польском. Недаром в соцсетях батальона белорусские наёмники называют себя шляхтой, а русских — рабами. Полк открыто поддержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По показаниям Романа Протасевича, бойцы батальона поддерживали экстремистский проект NEXTA.
У белорусских нацистов есть телеграм-канал, где бойцы позируют с оружием. Волат стоял возле Северодонецка, и его бойцы обстреливали из миномётов мирные дома Луганщины.
P. S.
CМИ Белоруссии со ссылкой на информированные источники опубликовали информацию, что силовики страны проводят работу по установлению всех граждан республики, которые воюют в полку Калиновского на Украине. Можно не сомневаться в том, что они доберутся до всех лидеров и участников нацистского подразделения и призовут их к ответу за убийство мирных жителей Донбасса.