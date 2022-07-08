Как на Украине против России воюет белорусский батальон нацистов "Волат" На Украине уничтожен нацист Иван Марчук, который называл себя командиром батальона "Волат". Что это за подразделение? 27530 27530 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Andriy Dubchak © Telegram / belwarriors

Нацист вместе с группой бойцов был ликвидирован при отступлении от Лисичанска. Сообщается, что часть националистов пропали без вести, а часть — попали в плен. Согласно законодательству ЛНР, за наёмничество боевикам из Белоруссии грозит смертная казнь.

Фото © Telegram / belwarriors

До украинских событий Марчук служил по контракту во Французском легионе. В АТО — с 2015 года.

— Это было благородным делом по защите братьев от противоправной агрессии, — рассказывал нацист в интервью.

Марчук взял себе позывной Брест в честь своего родного города. Правда, в самой Белоруссии против него возбуждено уголовное дело за участие в вооружённом конфликте на территории зарубежного государства.

На службе Украине

Батальон "Волат" создал некий Павел Волат, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе ещё с 2016-го. Летом прошлого года нацист получил осколочные ранения в голову и область сердца. Какое-то время находился в искусственной коме. После выздоровления вновь пошёл на фронт, где был уничтожен в мае этого года.

Павел Волат. Фото © Teleram / belwarriors

Помимо Марчука и Волата точно известно о ликвидации на Украине 34-летнего уроженца Могилёва Константина Дюбайло (позывной Феникс), Алексея Скобля (Тур), Дмитрия Апанасовича (Террор), Ильи Хренова (Литвин), Дмитрия Рубашевского (Ганс).

Волат по-белорусски значит великан, однако, судя по соцсетям батальона, в нём воюет от силы взвод в пару десятков человек. МВД Белоруссии ранее сообщало, что ему известно о 50 участниках белорусских добровольческих сил, действующих на Украине. На сегодняшний день к "литвинам" и "змагарам" (так называют себя белорусские нацисты) присоединилось ещё около 25 человек.

Нацбатальон им. Кастуся Калиновского был создан в феврале 2022-го белорусами, которые с 2014 года воюют в Донбассе. После протестов в Беларуси летом 2020-го к нацистам присоединились участники некоторых оппозиционных и фанатских организаций. Батальон входит в ВСУ. В мае после смерти Павла Волата командование его батальоном принял Марчук. Затем "Волат" объединили с батальоном имени Кастуся Калиновского в одноимённый полк.







Калиновский — один из руководителей польского восстания 1863 года на территории современных Белоруссии и Литвы. Белорусский нацизм имеет корни в польском. Недаром в соцсетях батальона белорусские наёмники называют себя шляхтой, а русских — рабами. Полк открыто поддержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По показаниям Романа Протасевича, бойцы батальона поддерживали экстремистский проект NEXTA.

У белорусских нацистов есть телеграм-канал, где бойцы позируют с оружием. Волат стоял возле Северодонецка, и его бойцы обстреливали из миномётов мирные дома Луганщины.

Фото © Telegram / belwarriors

P. S.

CМИ Белоруссии со ссылкой на информированные источники опубликовали информацию, что силовики страны проводят работу по установлению всех граждан республики, которые воюют в полку Калиновского на Украине. Можно не сомневаться в том, что они доберутся до всех лидеров и участников нацистского подразделения и призовут их к ответу за убийство мирных жителей Донбасса.

Авторы Станислав Сенькин