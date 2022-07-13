В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении домов в Новой Каховке
Замглавы администрации Херсонской области попросила РФ помочь восстановить Новую Каховку
Заместитель главы администрации Херсонской области Катерина Губарева. Обложка © Telegram / k_gubareva
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой о помощи в восстановлении инфраструктуры Новой Каховки, попавшей под мощный обстрел ВСУ. В том числе региону понадобится некоторое количество стройматериалов, сообщила в эфире Первого канала замглавы администрации области Екатерина Губарева.
"Создана рабочая группа по восстановлению города. Направлена техника и волонтёры. Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион", — сказала она.
Напомним, ВСУ нанесли несколько ракетных ударов по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки человек: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов. Как уточнили власти в среду, в результате удара разрушены 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов и другие строения.