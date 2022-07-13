В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении домов в Новой Каховке

Власти Херсонской области обратились к России с просьбой о помощи в восстановлении инфраструктуры Новой Каховки, попавшей под мощный обстрел ВСУ. В том числе региону понадобится некоторое количество стройматериалов, сообщила в эфире Первого канала замглавы администрации области Екатерина Губарева.

"Создана рабочая группа по восстановлению города. Направлена техника и волонтёры. Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион", — сказала она.