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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 12:30

В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении домов в Новой Каховке

Замглавы администрации Херсонской области попросила РФ помочь восстановить Новую Каховку

Заместитель главы администрации Херсонской области Катерина Губарева. Обложка © Telegram / k_gubareva

Заместитель главы администрации Херсонской области Катерина Губарева. Обложка © Telegram / k_gubareva

Власти Херсонской области обратились к России с просьбой о помощи в восстановлении инфраструктуры Новой Каховки, попавшей под мощный обстрел ВСУ. В том числе региону понадобится некоторое количество стройматериалов, сообщила в эфире Первого канала замглавы администрации области Екатерина Губарева.

"Создана рабочая группа по восстановлению города. Направлена техника и волонтёры. Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион", — сказала она.

Пострадавшие жители Новой Каховки рассказали, что им пришлось пережить во время удара ВСУ
Пострадавшие жители Новой Каховки рассказали, что им пришлось пережить во время удара ВСУ

Напомним, ВСУ нанесли несколько ракетных ударов по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки человек: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов. Как уточнили власти в среду, в результате удара разрушены 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов и другие строения.

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Ирина Фальке
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