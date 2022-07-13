Экс-боец ГРУ рассказал, зачем США поставляют ВСУ бесшумные снайперские винтовки

Контракт на поставку Украине 30 американских крупнокалиберных винтовок Accuracy International, опубликованный на сайте госзакупок США, говорит о подготовке ВСУ к городским боям. Об этом в беседе с RT на условиях анонимности рассказал отставной снайпер ГРУ Минобороны.

"Я полагаю, что американцы готовят украинцев к городским боям. Для этого их заранее снабжают крупнокалиберными снайперскими комплексами. И городские склады будут заполнены этим оружием. И часть личного состава, не исключено, уже обучается ведению городского боя с применением высокоточного оружия", — сказал он.

По словам отставного снайпера, такое оружие поставляется исключительно спецподразделениям, в задачи которых входят освобождение заложников и контртеррористические операции, требующие высокой точности поражения целей. Однако на сайте госзакупок США указано, что оружие передадут Государственной пограничной службе Украины и Национальной полиции Незалежной.

"Обычным полицейским такие винтовки не нужны. Полиция же не ходит по дворам со снайперскими винтовками с глушителями наперевес и не "снимает" алкоголиков, которые пьют коктейли в парке", — уточнил он.

При этом новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на чёрном рынке в Даркнете, подчёркивают эксперты. Так, подполковник в отставке, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов уверен, что оружие не дойдёт до полиции.

"Украина набита оружием, и, судя по информации из СМИ и интернет-источников, нечистые на руку офицеры и сержантский состав ВСУ торгуют полученным у Запада вооружением. Для этого много не надо: достаточно обладать правом списания оружия", — заключил эксперт.