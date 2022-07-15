Депутата со странно вращающимися глазами сняли во время речи Мантурова в Госдуме
Депутат ГД Андрей Свинцов, получивший мандат Владимира Жириновского, попал на камеру во время заседания Госдумы. Всё бы ничего, вот только в этот момент он довольно странно вращал глазами, чем не на шутку обеспокоил зрителей трансляции.
Депутат Андрей Свинцов странно вращает глазами во время заседания в Госдуме. Видео © t.me / breakingmash
Сегодня состоялось внеочередное пленарное заседание Госдумы, на котором депутаты поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Всё произошло как раз в ходе его выступления. На кадрах Мантуров как ни в чём не бывало вещает с трибуны, и камера с него переключается на зал с депутатами, и не зря — как раз в этот момент Свинцов начинает очень странно вращать глазами. Однако, что именно это было и для чего, пользователям Сети остаётся только догадываться.
Кстати, Мантуров рассказал Лайфу, что не будет праздновать своё назначение. По его словам, из Госдумы сразу же отправляется в командировку в Нижний Новгород.
t.me / breakingmash