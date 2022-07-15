Депутата со странно вращающимися глазами сняли во время речи Мантурова в Госдуме

Депутат ГД Андрей Свинцов, получивший мандат Владимира Жириновского, попал на камеру во время заседания Госдумы. Всё бы ничего, вот только в этот момент он довольно странно вращал глазами, чем не на шутку обеспокоил зрителей трансляции.

Сегодня состоялось внеочередное пленарное заседание Госдумы, на котором депутаты поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Всё произошло как раз в ходе его выступления. На кадрах Мантуров как ни в чём не бывало вещает с трибуны, и камера с него переключается на зал с депутатами, и не зря — как раз в этот момент Свинцов начинает очень странно вращать глазами. Однако, что именно это было и для чего, пользователям Сети остаётся только догадываться.