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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 18:14
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Депутата со странно вращающимися глазами сняли во время речи Мантурова в Госдуме

Депутат ГД Андрей Свинцов, получивший мандат Владимира Жириновского, попал на камеру во время заседания Госдумы. Всё бы ничего, вот только в этот момент он довольно странно вращал глазами, чем не на шутку обеспокоил зрителей трансляции.

Депутат Андрей Свинцов странно вращает глазами во время заседания в Госдуме. Видео © t.me / breakingmash

Сегодня состоялось внеочередное пленарное заседание Госдумы, на котором депутаты поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Всё произошло как раз в ходе его выступления. На кадрах Мантуров как ни в чём не бывало вещает с трибуны, и камера с него переключается на зал с депутатами, и не зря — как раз в этот момент Свинцов начинает очень странно вращать глазами. Однако, что именно это было и для чего, пользователям Сети остаётся только догадываться.

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Кстати, Мантуров рассказал Лайфу, что не будет праздновать своё назначение. По его словам, из Госдумы сразу же отправляется в командировку в Нижний Новгород.

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t.me / breakingmash

Николь Вербер
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