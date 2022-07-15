Госдума утвердила Мантурова на пост вице-премьера

Депутаты Госдумы, собравшиеся на внеочередное заседание, поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. За проголосовало 394 парламентария, один воздержался.

"Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать", — поблагодарил депутатов Мантуров.

Напомним, российский президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в Правительстве РФ с 10 до 11. Согласно указу, новый пост займёт глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму его кандидатуру на должность зампреда правительства.