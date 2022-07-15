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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 18:30
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Депутат Свинцов раскрыл Лайфу тайну своих странно вращающихся глаз

Депутат ГД Андрей Свинцов в беседе с Лайфом объяснил попавший на видео момент с вращением глаз во время выступления в нижней палате главы Минпромторга Дениса Мантурова. Разгадка оказалась весьма прозаичной: это была зарядка для глаз.

"Я её делаю каждый день и вам очень сильно рекомендую. Очень хорошо восстанавливает зрение. Более того, я сейчас в данную минуту ещё делаю зарядку для всего тела", — заявил депутат.

Депутат ГД Андрей Свинцов отжимается на одной руке. Видео © Предоставлено LIFE

Парламентарий при этом продемонстрировал на камеру, как занимается физическими упражнениями — делает отжимания, причём всего на одной руке!

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Ранее депутат ГД Андрей Свинцов попал на камеру во время заседания Госдумы. Всё бы ничего, вот только в этот момент он довольно странно вращал глазами, чем не на шутку обеспокоил зрителей трансляции.

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Предоставлено LIFE

Николь Вербер
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