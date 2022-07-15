ДНР не получала официальных обращений от Лондона по приговорённым к казни британцам

В ДНР до сих пор не получили официальных обращений по подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину и подданному Марокко Саадуну Брагиму, приговорённым к смертной казни. Об этом глава МИД республики Наталья Никонорова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

"Два подданных Великобритании, один подданный Марокко на данный момент находятся под судебным следствием, ими была подана апелляция. Каких-либо официальных заявлений, писем, предложений не поступает ни со стороны Марокко, ни со стороны Великобритании", — пояснила Никонорова.