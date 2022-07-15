ДНР не получала официальных обращений от Лондона по приговорённым к казни британцам
В ДНР до сих пор не получили официальных обращений по подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину и подданному Марокко Саадуну Брагиму, приговорённым к смертной казни. Об этом глава МИД республики Наталья Никонорова заявила в эфире телеканала "Россия 24".
"Два подданных Великобритании, один подданный Марокко на данный момент находятся под судебным следствием, ими была подана апелляция. Каких-либо официальных заявлений, писем, предложений не поступает ни со стороны Марокко, ни со стороны Великобритании", — пояснила Никонорова.
Она также добавила, что никаких обращений от Британии не поступало и в связи со смертью на территории ДНР их гражданина, наёмника Пола Ури.
Напомним, что британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических заболеваний и стресса. В МИД ДНР уточнили, что он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком лёгких и головного мозга.
ТАСС / Владимир Гердо