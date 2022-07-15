Трасс возложила на Россию вину за смерть пленного британского наёмника в ДНР

В смерти британского наёмника Пола Ури, который находился в плену в ДНР, виновата Россия, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Текст заявления опубликован на сайте британского правительства .

"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", — заявила Трасс, однако аргументировать свою позицию не стала.