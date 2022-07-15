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Опубликовано 15 июля 2022, 17:07

Трасс возложила на Россию вину за смерть пленного британского наёмника в ДНР

В смерти британского наёмника Пола Ури, который находился в плену в ДНР, виновата Россия, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Текст заявления опубликован на сайте британского правительства.

"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", — заявила Трасс, однако аргументировать свою позицию не стала.

МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наёмника Пола Ури в ДНР
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наёмника Пола Ури в ДНР

Напомним, что британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических заболеваний и стресса. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова пояснила, что смерть произошла из-за острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком лёгких и головного мозга.

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ТАСС / TOLGA AKMEN

Анатолий Симоненко
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