Трасс возложила на Россию вину за смерть пленного британского наёмника в ДНР
В смерти британского наёмника Пола Ури, который находился в плену в ДНР, виновата Россия, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Текст заявления опубликован на сайте британского правительства.
"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", — заявила Трасс, однако аргументировать свою позицию не стала.
Напомним, что британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических заболеваний и стресса. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова пояснила, что смерть произошла из-за острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком лёгких и головного мозга.
ТАСС / TOLGA AKMEN