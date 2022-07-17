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Опубликовано 17 июля 2022, 10:22

Российские истребители сбили вертолёт Ми-17 и самолёт Су-25 Воздушных сил Украины

Силы истребительной авиации ВКС России уничтожили в воздухе один украинский вертолёт Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные ликвидировали один самолёт Су-25.

"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённого пункта Большие Проходы Харьковской области", — сообщил Конашенков на брифинге.

Всего же с начала специальной военной операции на Украине было сбито 257 самолётов, 140 вертолётов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожено 355 зенитных ракетных комплексов.

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Ранее Лайф сообщал, что десятки украинских военных сбежали с боевых позиций у Артёмовска. По данным Минобороны РФ, 45 бойцов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артёмовска и потребовали их ротировать на Запад Украины.

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Getty Images / Scott Olson

Оксана Попова
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