Самодельное взрывное устройство заложили на остановке в центре Энергодара
Самодельное взрывное устройство найдено на остановке в Энергодаре Запорожской области. Подозрительный предмет заметили местные жители, что помогло предотвратить трагедию. Информацию подтвердил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Обнаружили самодельное взрывное устройство, подтвердить могу. Это было на остановке в центре города. Люди сразу сообщили в правоохранительные органы... Все удары стараются наносить по мирным людям", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Херсоне правоохранители обезвредили два самодельных взрывных устройства, которые, предположительно, оставили украинские силовики. Пострадавших и разрушений нет.
ТАСС / Станислав Красильников