Пленный боец ВСУ призвал власти Киева перестать делать из людей "биомусор"

Пленный боец ВСУ рассказал, как попал на передовую и почему принял решение сдаться в плен. Кадры разговора опубликованы в телеграм-канале Народной милиции Луганской Народной Республики.

Пленный боец ВСУ обратился к военно-политическому руководству Украины. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Роман Бенько был мобилизован в первые дни спецоперации. Из родного Ивано-Франковска его отправили в Житомирскую область, а в мае бойцов перевезли в Донбасс — в город Покровск. По словам юноши, перед отправкой в ДНР командование не поставило перед подчинёнными никаких задач — они совсем не знали, что им делать на передовой.

Как рассказал Роман, он с товарищами просто жил в посадке и охранял украинскую технику. Затем ночью их привезли на позиции, но пробыли они там недолго: уже утром пришли российские солдаты и взяли их в плен. Никто из украинских бойцов сопротивление не оказал, ведь все они хотели "сохранить свои жизни и не ломать чужие".

"Цените людей, а не делайте из них биомусор и мясо", — обратился Роман к военно-политическому руководству Украины.