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Опубликовано 17 июля 2022, 07:52

Союзные силы освободили 253 населённых пункта ДНР и идут в наступление в сторону Соледара

На территории Донецкой Народной Республики освобождено 253 населённых пункта с момента начала специальной операции. Об этом проинформировал Штаб территориальной обороны республики. Сейчас войска ДНР, ЛНР и ВС РФ продолжают наступление в сторону Соледара.

Фото © Штаб территориальной обороны ДНР

Фото © Штаб территориальной обороны ДНР

"По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населённых пункта, включая Новую Каменку и Стряповку", — говорится в тексте.

Бойцы Народной милиции ДНР добыли в качестве трофеев натовское оружие
Бойцы Народной милиции ДНР добыли в качестве трофеев натовское оружие

Также Лайф писал, что расчётом противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики был уничтожен элемент укреплений украинских войск под Авдеевкой.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
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