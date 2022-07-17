Союзные силы освободили 253 населённых пункта ДНР и идут в наступление в сторону Соледара

На территории Донецкой Народной Республики освобождено 253 населённых пункта с момента начала специальной операции. Об этом проинформировал Штаб территориальной обороны республики. Сейчас войска ДНР, ЛНР и ВС РФ продолжают наступление в сторону Соледара.

Фото © Штаб территориальной обороны ДНР

"По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населённых пункта, включая Новую Каменку и Стряповку", — говорится в тексте.