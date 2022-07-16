Бойцы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой из ПТРК "Конкурс"
Расчётом противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики был уничтожен элемент укреплений украинских войск под Авдеевкой. Об этом в субботу сообщило РИА "Новости".
При использовании ПТРК "Конкурс" применяются противотанковые управляемые ракеты. Данная система представляет собой отечественный аналог шведско-британских противотанковых гранатомётов NLAW, а также американских ПЗРК Javelin.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что высокоточными ударами было уничтожено до 200 бойцов "Кракена" в Харькове.
ТАСС / Гердо Владимир