Клишас призвал к жёстким ответным мерам из-за обстрелов ВСУ российских регионов
Россия должна жёстко ответить на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ нашей территории. Об этом сказал глава конституционного Комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя атаку на посёлок Тёткино Курской области.
"Без ответных жёстких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться", — написал он в "Телеграме".
Как писал Лайф, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром Вооружённые силы Украины снова произвели атаку на посёлок Тёткино. По словам главы региона, зафиксировано свыше 20 прилётов, есть возгорания. Пострадавших нет.
ТАСС / Гаджибалаев Гянжеви