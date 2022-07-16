Клишас призвал к жёстким ответным мерам из-за обстрелов ВСУ российских регионов

Россия должна жёстко ответить на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ нашей территории. Об этом сказал глава конституционного Комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя атаку на посёлок Тёткино Курской области.

"Без ответных жёстких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться", — написал он в "Телеграме".