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Регион
Опубликовано 16 июля 2022, 10:07
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Провальную попытку перехвата российской ракеты силами ПВО в Днепропетровске сняли на видео

Заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов опубликовал видео провальной попытки перехвата украинскими средствами ПВО российской ракеты над Днепропетровском. Целью ВС России там стали военные объекты ВСУ.

Появилось видео провальной попытки перехвата российской ракеты украинскими средствами ПВО в Днепропетровске. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов "Z"

"Уникальное видео вчерашнего удара по объекту в Днепропетровске, на котором видно, как украинская ракета ПВО вылетела для перехвата нашей ракеты, но не успела", — написал Безсонов в "Телеграме".

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Ранее Лайф публиковал видео запуска крылатых ракет "Калибр" по Дому офицеров ВСУ в Виннице. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён по зданию во время важного совещания.

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Telegram / Неофициальный Безсонов "Z"

Оксана Попова
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