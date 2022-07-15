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Опубликовано 15 июля 2022, 11:04
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Появилось видео запуска крылатых ракет "Калибр" по Дому офицеров ВСУ в Виннице

Минобороны РФ показало видео пуска высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров ВСУ в Виннице. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён во время совещания.

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракет "Калибр" по Дому офицеров в Виннице. Фото © Министерство обороны РФ

"В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — сказал он.

На кадрах, распространённых министерством, показан запуск ракет морского базирования "Калибр". В результате удара участники совещания в Доме офицеров были уничтожены.

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Напомним, удар по гарнизонному Дому офицеров в Виннице 14 июля был нанесён высокоточными ракетами "Калибр". Как заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в этот момент в здании проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.

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Кадр из видео / Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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