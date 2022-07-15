В ДНР сообщили о гибели 249 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля

В результате обстрелов ВСУ с 17 февраля погибло почти 250 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом передаёт представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За 149 дней эскалации погибло 249 гражданских лиц, в том числе 16 детей", — говорится в телеграм-канале СЦКК ДНР.

Пострадало за это время 2670 человек, в том числе 174 ребёнка. Всего зафиксировано 5885 фактов ведения огня со стороны украинских военных, из которых в 5551 случае было применено тяжёлое вооружение. ВСУ выпустили 48 964 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 151 ракету РСЗО "Ураган" и 8598 ракет РСЗО "Град".

В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 5495 жилых домов, свыше 1200 объектов гражданской инфраструктуры, более 70 медицинских и 238 образовательных учреждений.