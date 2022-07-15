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Опубликовано 15 июля 2022, 09:40

ВКС России уничтожили около 300 бойцов "Правого сектора"

Российские военные нанесли удары по местам нахождения бойцов нацформирования "Правый сектор"*, в результате чего ликвидировано 300 националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор"* в городе Артёмовске ДНР уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", — уточнили в ведомстве.

Также уничтожена казарма с более чем 70 украинскими военными в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населённого пункта Щербаки Запорожской области. Около 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ ликвидированы российскими ВКС в Луговом и Новоандреевке, добавили в министерстве.

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации уничтожили до 200 бойцов формирования "Кракен", в том числе более 50 иностранных наёмников.

* Деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена.

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John Moore / Getty Images

Татьяна Миссуми
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