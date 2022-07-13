Пушилин рассказал, откуда украинские военные ведут огонь по ДНР

Украинские военнослужащие обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики со стороны Славянска и Краматорска. Об этом журналистам сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Славянск и Краматорск — это наши города. На данный момент противник оккупировал эти города и, по сути, оттуда продолжает обстрелы наших населённых пунктов", — сказал он.