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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 15:24
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Пушилин рассказал, откуда украинские военные ведут огонь по ДНР

Пушилин рассказал, что бойцы ВСУ обстреливают ДНР со стороны Славянска и Краматорска

Украинские военнослужащие обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики со стороны Славянска и Краматорска. Об этом журналистам сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Славянск и Краматорск — это наши города. На данный момент противник оккупировал эти города и, по сути, оттуда продолжает обстрелы наших населённых пунктов", — сказал он.

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Ранее Пушилин заявил, что использование ВСУ американских РСЗО HIMARS сильно не влияет на ход боевых действий. По его словам, на ситуацию на фронте в целом влияет "циничное использование" любого тяжёлого вооружения.

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Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов
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