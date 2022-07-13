Пушилин рассказал, откуда украинские военные ведут огонь по ДНР
Пушилин рассказал, что бойцы ВСУ обстреливают ДНР со стороны Славянска и Краматорска
Украинские военнослужащие обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики со стороны Славянска и Краматорска. Об этом журналистам сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Славянск и Краматорск — это наши города. На данный момент противник оккупировал эти города и, по сути, оттуда продолжает обстрелы наших населённых пунктов", — сказал он.
Ранее Пушилин заявил, что использование ВСУ американских РСЗО HIMARS сильно не влияет на ход боевых действий. По его словам, на ситуацию на фронте в целом влияет "циничное использование" любого тяжёлого вооружения.
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