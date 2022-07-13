ВСУ использовали ракеты "Точка-У" во время ночного удара по Луганску

Обстрел Луганска минувшей ночью вёлся с применением ракетного комплекса "Точка-У", обе ракеты сбили средства ПВО. Факт атаки подтвердило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Видео © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

"Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано применение со стороны ВФУ в ночь на 13 июля 2022 года двух ракет ТРК "Точка-У" при обстреле города Луганска. Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлёте к Луганску", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, первая сбитая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска, не разорвавшись, а вторая, неся осколочно-фугасный боевой заряд, сдетонировала при падении, повредив десять жилых одноэтажных домов, легковой автомобиль и линию электропередачи. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.



