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Опубликовано 13 июля 2022, 12:59

ВСУ использовали ракеты "Точка-У" во время ночного удара по Луганску

СЦКК ЛНР: Ночной обстрел Луганска был произведён ракетами "Точка-У"

Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Обстрел Луганска минувшей ночью вёлся с применением ракетного комплекса "Точка-У", обе ракеты сбили средства ПВО. Факт атаки подтвердило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Видео © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

"Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано применение со стороны ВФУ в ночь на 13 июля 2022 года двух ракет ТРК "Точка-У" при обстреле города Луганска. Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлёте к Луганску", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, первая сбитая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска, не разорвавшись, а вторая, неся осколочно-фугасный боевой заряд, сдетонировала при падении, повредив десять жилых одноэтажных домов, легковой автомобиль и линию электропередачи. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

  • Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Фото © Представительство ЛНР в СЦКК
    Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Фото © Представительство ЛНР в СЦКК
  • Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Фото © Представительство ЛНР в СЦКК
    Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Фото © Представительство ЛНР в СЦКК

Украина выпустила по Луганску две ракеты "Точка-У". Фото © Представительство ЛНР в СЦКК

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Обстрел Луганска из замаскированной под "газель" украинской РСЗО сняли на видео
Обстрел Луганска из замаскированной под "газель" украинской РСЗО сняли на видео

Ранее в ЛНР заверили, что после ночной атаки со стороны ВСУ с безопасностью Луганска в настоящий момент всё в порядке, небо над городом закрыто. Почти все ракеты были сбиты, только некоторые долетели до ПВО.

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Григорий Воронцов
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