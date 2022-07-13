Украинские пограничники каждый день задерживают более ста мужчин, бегущих из страны

Сотрудники Госпогранслужбы Украины ежедневно задерживают более 100 мужчин, пытающихся покинуть страну на фоне военного положения, несмотря на запрет. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна.ua".

Как уточнил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, только 10 июля пограничники отказали в выезде 150 мужчинам. Иногда число бегущих может достигать и 200 человек в день — и это только те, кто пытается пересечь границу через официальные пункты пропуска.

Пограничники также ежедневно задерживают украинцев, которые пытаются уехать из страны нелегально. По словам Демченко, 10 июля на границе было задержано 45 мужчин, которые пытались пройти как через пропускной пункт с поддельными документами, так и пересечь рубёж за пределами КПП.