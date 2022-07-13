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Опубликовано 13 июля 2022, 12:40
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КНДР признала независимость ДНР

Пушилин сообщил, что КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил в своём Telegram-канале в среду глава ДНР Денис Пушилин.

"Международный статус Донецкой Народной Республики и её государственность продолжают укрепляться. Это ещё одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — написал он.

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Как писал Лайф, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин заявил о соответствующем решении, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Второй страной (после России), признавшей независимость ДНР, стала Сирия. Вскоре после этого МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с арабской республикой.

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Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
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