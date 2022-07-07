Названы страны, которые могут принять участие в трибунале над военными преступниками в ДНР

Участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР помимо ЛНР и представителей России может принять и Сирия: предварительное согласие Дамаска получено. Об этом рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"В первую очередь это наша братская Луганская Народная Республика. Кроме того, представители соответствующих органов РФ уже производят следственные действия на территории республик. В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия САР в международном трибунале и получили предварительное согласие", — цитирует её ТАСС.

Никонорова уточнила, что трибунал планируется учредить на основании международного договора, а все процессуальные действия будут происходить на основании устава.